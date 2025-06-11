Посол РФ в США предупредил об ответе на провокации Киева и ракетные угрозы

Он подчеркнул, что контакты с США по стратегической стабильности невозможно отделить от конфликта на Украине, а также обратил внимание на планы Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». «Мы, безусловно, учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз, в том числе по периметру российских границ, последует неминуемый и решительный отпор», — предупредил дипломат.