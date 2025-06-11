Он подчеркнул, что контакты с США по стратегической стабильности невозможно отделить от конфликта на Украине, а также обратил внимание на планы Соединенных Штатов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». «Мы, безусловно, учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз, в том числе по периметру российских границ, последует неминуемый и решительный отпор», — предупредил дипломат.
Посол РФ в США предупредил об ответе на провокации Киева и ракетные угрозы
ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Россия будет решительно отвечать на любые провокации киевского режима и ракетные угрозы в свой адрес. Об этом заявил в интервью ТАСС — первом с начала работы в Вашингтоне 26 марта — посол России в США Александр Дарчиев.