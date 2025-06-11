Попадут ли под амнистию опасные преступники в Казахстане

Тогда депутат сообщала, что такую практику проводили ранее и другие страны. Так, «женскую» амнистию проводили в трижды в Кыргызстане с 1996 года, в Узбекистане ее провели в 2013 году, в России — в 2023-м, также неоднократно ее проводили в США.