Появились кадры удара БПЛА по позиции гаубицы ВСУ на шахтерском направлении

Кадры удара российских БПЛА по огневой позиции расчета гаубицы ВСУ опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин.
По его словам, по артиллеристам противника ударили бойцы группировки «Восток».
«Операторы БпЛА 29 гвардейской общевойсковой армии группировки “Восток” разбирают по частям огневую позицию гаубицы противника на шахтерском направлении», — написал Рожин.
Судя по опубликованным кадрам, украинские военные пытались спрятать гаубицу под настилом из бревен, однако российскому дрону удалось залететь в это укрытие и поразить цель.
Ранее в Сети появились кадры ракетного удара по буровой установке «Таврида» в Черном Море, которую ВСУ использовали для пуска морских дронов.