Социал-демократы подготовили программный документ под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». В манифесте содержится призыв к кардинальному изменению подхода Берлина, включая необходимость связывания поддержки Киева с учётом законных интересов безопасности всех европейских государств, в том числе России.