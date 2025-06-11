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Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома

Стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного партнерства в энергетическом секторе, ускорения совместных нефтегазовых проектов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем Председателя Правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы республики.

Новак, прибывший в Узбекистан для участия в четвертом Ташкентском инвестиционном форуме, передал лидеру страны приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина, а также поздравил с успешным проведением форума.

«Были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Узбекистан в мае прошлого года и других контактов на высшем уровне. Особое внимание уделено расширению взаимовыгодного партнерства в энергетическом секторе, ускорению совместных нефтегазовых проектов, дальнейшему развитию сотрудничества в области мирного атома», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Александр Новак отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

«В России с гордостью следят за тем, как Узбекистан проводит широкомасштабные экономические реформы, добивается ускоренного роста экономики, уверенно укрепляет свои позиции на региональном и международном уровнях», — сказал он.

В ходе IV Ташкентского международного инвестиционного форума вице-премьер РФ сообщил, что за последние три года на полях форума российские компании подписали инвестиционные соглашения на сумму более $5 млрд, и выразил уверенность, что этот год будет столь же плодотворным.