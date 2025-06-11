Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с заместителем Председателя Правительства России Александром Новаком, сообщает пресс-служба главы республики.
Новак, прибывший в Узбекистан для участия в четвертом Ташкентском инвестиционном форуме, передал лидеру страны приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина, а также поздравил с успешным проведением форума.
В свою очередь, Александр Новак отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
«В России с гордостью следят за тем, как Узбекистан проводит широкомасштабные экономические реформы, добивается ускоренного роста экономики, уверенно укрепляет свои позиции на региональном и международном уровнях», — сказал он.
В ходе IV Ташкентского международного инвестиционного форума вице-премьер РФ сообщил, что за последние три года на полях форума российские компании подписали инвестиционные соглашения на сумму более $5 млрд, и выразил уверенность, что этот год будет столь же плодотворным.