К сожалению, налеты беспилотников боевиков киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. В этих условиях крайне важно ориентироваться на официальные информационные ресурсы: 10 июня в Липецкой области неизвестные злоумышленники пытались посеять панику среди жителей, делая вбросы о мнимой атаке ВСУ.