В Министерстве обороны представили отчет об успешной ликвидации 32 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на среду, 11 июня. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным министерства, с 20:00 вторника по 07:00 среды силы противовоздушной обороны Российской Армии отразили налет 16 беспилотников пособников киевского режима на Воронежскую область. Еще 2 пришлось на Ростовский регион.
Также дежурные подразделения ПВО уничтожили 8 БПЛА боевиков ВСУ в небе над Курщиной. На территории Тамбовской области сбили или подавили еще 5 дронов.
У берегов Крымского полуострова средства противовоздушной обороны ликвидировали единичную цель.
К сожалению, налеты беспилотников боевиков киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. В этих условиях крайне важно ориентироваться на официальные информационные ресурсы: 10 июня в Липецкой области неизвестные злоумышленники пытались посеять панику среди жителей, делая вбросы о мнимой атаке ВСУ.