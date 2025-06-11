Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Об этом он сказал во время выступления перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
«То, что вы видите в Калифорнии, — это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, участвующие в беспорядках «являются профессионалами, они не любители».
«Кто-то финансирует это… Кто финансирует всё это оборудование? Очень профессионально», — подчеркнул он.
Трамп добавил, что американский Минюст разберётся в этом вопросе.
Ранее Трамп уже назвал участников беспорядков в Лос-Анджелесе «проплаченными». Он также призывал задерживать протестующих в масках.