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Трамп считает, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Президент США Дональд Трампа выразил мнение, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются.

Источник: Reuters

Об этом он сказал во время выступления перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

«То, что вы видите в Калифорнии, — это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и наш национальный суверенитет, осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги, с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, участвующие в беспорядках «являются профессионалами, они не любители».

«Кто-то финансирует это… Кто финансирует всё это оборудование? Очень профессионально», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что американский Минюст разберётся в этом вопросе.

Ранее Трамп уже назвал участников беспорядков в Лос-Анджелесе «проплаченными». Он также призывал задерживать протестующих в масках.