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Фейковое постановление губернатора о досмотрах в День России распространили неизвестные в Хабаровском крае

В поддельном постановлении, якобы подписанным губернатором Хабаровского края, указано, что в День России в крупные города региона запретят въезд грузовиков, а на мероприятиях будут проводиться личные досмотры.

Источник: Губерния онлайн

Правда в том, что дополнительные меры безопасности в День России действительно будут приняты, но не те, что указаны в лже-документе. Охрану общественного порядка обеспечат полиция, Росгвардия и другие правоохранительные органы.

«Распространяемый документ не является постановлением губернатора Хабаровского края. При проведении праздничных мероприятий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других муниципалитетах края досмотр личных вещей граждан, проверка документов, удостоверяющих личность, не планируются. Также не будет вводиться запрет на движение грузового транспорта», — отметили в главном управлении губернатора и правительства Хабаровского края.