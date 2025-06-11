Фейковое постановление губернатора о досмотрах в День России распространили неизвестные в Хабаровском крае

Правда в том, что дополнительные меры безопасности в День России действительно будут приняты, но не те, что указаны в лже-документе. Охрану общественного порядка обеспечат полиция, Росгвардия и другие правоохранительные органы.
«Распространяемый документ не является постановлением губернатора Хабаровского края. При проведении праздничных мероприятий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других муниципалитетах края досмотр личных вещей граждан, проверка документов, удостоверяющих личность, не планируются. Также не будет вводиться запрет на движение грузового транспорта», — отметили в главном управлении губернатора и правительства Хабаровского края.