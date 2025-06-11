Россия ведет с США переговоры об упрощении выдачи виз

Россия хочет упростить выдачу виз в США.
Россия и США ведут переговоры об упрощении выдачи виз. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
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«Предметный разговор ведется и об упрощении процедуры выдачи виз, ныне предельно длительной — до года и более. Причем наши граждане вынуждены выезжать в третьи страны, чтобы подать документы и встать в очередь на прием американским консулом с негарантированным результатом», — пояснил дипломат ТАСС. Он отметил, что сейчас процедура получения американских виз для россиян крайне затруднена.
Кроме того, Дарчиев сообщил о российской инициативе по смягчению ограничений на передвижение сотрудников дипмиссий. В настоящее время дипломаты обеих стран могут свободно перемещаться только в радиусе 41 километра (25 миль) от места работы, а количество сотрудников, освобожденных от обязательных уведомлений о поездках, было сокращено до четырех человек во время президентства Джо Байдена. Посол подчеркнул, что Москва настаивает на «обоюдовыгодном смягчении» действующего порядка и возвращении к более привычным условиям работы дипломатических представительств.
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