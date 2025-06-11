Россия ведет с США переговоры об упрощении выдачи виз

Кроме того, Дарчиев сообщил о российской инициативе по смягчению ограничений на передвижение сотрудников дипмиссий. В настоящее время дипломаты обеих стран могут свободно перемещаться только в радиусе 41 километра (25 миль) от места работы, а количество сотрудников, освобожденных от обязательных уведомлений о поездках, было сокращено до четырех человек во время президентства Джо Байдена. Посол подчеркнул, что Москва настаивает на «обоюдовыгодном смягчении» действующего порядка и возвращении к более привычным условиям работы дипломатических представительств.