Посол Дарчиев: «Золотой купол» отдаляет диалог РФ и США по стабильности

Создание Соединёнными Штатами новой системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» лишь отдаляет перспективы возобновления диалога между Россией и США по стратегическим вопросам. Об этом в своём первом интервью ТАСС после назначения на должность 26 марта заявил посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Александр Дарчиев.
Дипломат выразил особую обеспокоенность планами США по созданию многослойной системы ПРО «Золотой купол», включающей космический компонент, предназначенный для перехвата целей противника до старта.
«Следует особо отметить, что широко рекламируемые американцами планы по ускоренному созданию многослойной системы ПРО “Золотой купол”, имеющей ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент, с декларируемым настроем на достартовый перехват целей противника, еще больше отдаляют перспективы перезапуска диалога России и США по стратегической проблематике», — подчеркнул дипломат.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил о том, что Соединённые Штаты активно работают над созданием системы «Золотой купол». Белый дом подтвердил, что эта система предназначена для защиты от ракетных угроз со стороны любого противника.
В совместном заявлении, принятом по итогам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая, отмечается, что американская программа «Золотой купол» носит дестабилизирующий характер.