Посол Дарчиев: «Золотой купол» отдаляет диалог РФ и США по стабильности

Создание Соединёнными Штатами новой системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол» лишь отдаляет перспективы возобновления диалога между Россией и США по стратегическим вопросам. Об этом в своём первом интервью ТАСС после назначения на должность 26 марта заявил посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Александр Дарчиев.