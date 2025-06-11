В МИД заявили, что планы НАТО по перевооружению заточены под конфликт с РФ

Дипломат назвал подготовку НАТО к конфликту с Россией реальностью, которая определяет сегодня военно-политические отношения Москвы с государствами альянса, передает РИА Новости.
Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса значительно увеличить военные расходы либо начинать «учить русский язык». Начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин ответил на это заявление по-русски.
Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что НАТО больше не скрывает свою настоящую сущность.