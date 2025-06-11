Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россотрудничестве рассказали о перспективах Русского дома в Берлине

Угрозы закрытия Русского дома в Берлине пока нет.

Угрозы закрытия Русского дома в Берлине пока нет. Он продолжает работу, несмотря на недавнее заявление депутата бундестага Родериха Кизеветтера, потребовавшего выслать из Германии российских дипломатов и закрыть Русский дом в столице страны.

Также депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) предложил прекратить выдачу виз россиянам.

«Людей, которые, скажем так, неуравновешенные и для которых весна еще продолжается, их всегда будет много. Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим», — рассказал РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.

Он добавил, что некоторые люди в Европе постоянно замечают во всем «след Москвы» и обвиняют Россию во вмешательстве. Шевцов призвал на это просто не обращать внимания и спокойно реагировать на такие высказывания.

Ранее стало известно, что в Таллине решили переименовать единственный в Эстонии русский театр.