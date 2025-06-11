В Россотрудничестве рассказали о перспективах Русского дома в Берлине

«Людей, которые, скажем так, неуравновешенные и для которых весна еще продолжается, их всегда будет много. Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим», — рассказал РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.