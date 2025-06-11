В Россотрудничестве рассказали о перспективах Русского дома в Берлине

Угрозы закрытия Русского дома в Берлине пока нет. Он продолжает работу, несмотря на недавнее заявление депутата бундестага Родериха Кизеветтера, потребовавшего выслать из Германии российских дипломатов и закрыть Русский дом в столице страны.
Также депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) предложил прекратить выдачу виз россиянам.
«Людей, которые, скажем так, неуравновешенные и для которых весна еще продолжается, их всегда будет много. Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим», — рассказал РИА Новости заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.
Он добавил, что некоторые люди в Европе постоянно замечают во всем «след Москвы» и обвиняют Россию во вмешательстве. Шевцов призвал на это просто не обращать внимания и спокойно реагировать на такие высказывания.
Ранее стало известно, что в Таллине решили переименовать единственный в Эстонии русский театр.