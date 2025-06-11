В Екатеринбург прибудет передвижной музей Минобороны РФ

В ближайшие выходные в Екатеринбург прибудет агитпоезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Состав привезет в Екатеринбург военную технику времен Великой Отечественной войны. Он представляет собой передвижной музей состоящий из восьми тематических вагонов с различными экспозициями, техникой и архивными материалами Великой Отечественной войны.
Поезд прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в ночь с 13 на 14 июня. Посетить экспозицию можно будет 14 июня с 11:00 до 15:00. Екатеринбуржцы смогут увидеть образцы военной техники: танки; гаубицы; пушки; бронетранспортеры; бронеавтомобили.
Агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» проедет по маршруту от Пензы до Иркутска. На сегодняшний день он уже посетил уже 12 городов Центрального военного округа.
Как ранее сообщалось, посещаемость выставки трофейной техники производства стран НАТО, доставленной из зоны СВО, существенно превысила все прогнозы. Самые массовыми, с точки зрения посещаемости экспозиции, днями стали 8 и 9 мая.
В этот период выставку «Сила в правде — гордость и Победа!» посетило более 45 тысяч человек. Абсолютный рекорд был зафиксирован 8 мая (24144 человека). Всего с момента открытия выставку посетило более 141 тысячи человек.