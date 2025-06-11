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Появилось видео дерзкого захвата российскими бойцами тяжелого дрона ВСУ

По информации источников, российские военные унесли беспилотник «из-под носа противника».

Источник: Аргументы и факты

Видео захвата российскими бойцами тяжелого дрона ВСУ опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается, что беспилотник удалось затрофеить бойцам 20-го мотострелкового полка.

«Бойцы 20 “Бессмертного” полка сначала аккуратно подстрелили, а потом дерзким броском умыкнули тяжелый дрон прямо из-под носа противника», — говорится в публикации.

По информации канала, российские военные планируют использовать трофейный беспилотник.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ затрофеили бельгийский пулемет FN MAG в курском приграничье.