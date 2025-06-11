Появилось видео дерзкого захвата российскими бойцами тяжелого дрона ВСУ

Видео захвата российскими бойцами тяжелого дрона ВСУ опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Сообщается, что беспилотник удалось затрофеить бойцам 20-го мотострелкового полка.
«Бойцы 20 “Бессмертного” полка сначала аккуратно подстрелили, а потом дерзким броском умыкнули тяжелый дрон прямо из-под носа противника», — говорится в публикации.
По информации канала, российские военные планируют использовать трофейный беспилотник.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ затрофеили бельгийский пулемет FN MAG в курском приграничье.