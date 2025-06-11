Красноярск на день рождения получил нового градоначальника: что известно об Алексее Шувалове

Новым мэром Красноярска назначили Алексея Шувалова.
Исполняющим обязанности главы Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Шувалов. Он пришел на замену мэру Владиславу Логинову, которого несколько дней назад задержали после проведения мероприятий, посвященных Дню города. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 180 миллионов рублей.
На новом посту Шувалов уже отметил дальнейшие пути развития Красноярска. В частности, были поставлены задачи по выполнению в срок работ по дорожному ремонту и благоустройству города. Подробности назначения Шувалова и его биография — в материале URA.RU.
В Красноярске назначили исполняющего обязанности главы города.
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Первый заместитель главы Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра города. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Назначение Шувалова произведено в соответствии с Уставом Красноярска, который предусматривает, что исполнение обязанностей возлагается на первого заместителя с наибольшим опытом работы на этой должности. Накануне Шувалов провел встречу с губернатором края Михаилом Котюковым, в ходе которой стороны обсудили приоритетные задачи, стоящие перед регионом.
«Во время встречи с губернатором региона были поставлены чёткие задачи, которые мы продолжим планомерно реализовывать. Главное — стабильность в городе, работа по проектам развития без остановок с пониманием ответственности перед жителями», — говорится в сообщении telegram-канала «Мэрия Красноярска».
Шувалов сразу обозначил направления работ, которые должны быть выполнены в городеФото: Святослав Логинов © URA.RU.
В первую очередь, по словам Шувалова, силы будут брошены на быстрое и эффективное исполнение программ по ремонту дорог и благоустройству городской среды. Ключевыми направлениями остаются подготовка инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону, а также обеспечение готовности учебных заведений и дошкольных учреждений к началу нового учебного года. Особое внимание уделяется реализации проектов, приуроченных к 400-летнему юбилею Красноярска. Кроме того, одной из основных задач является формирование бюджета на ближайший трехлетний период.
Что известно об Алексее Шувалове.
Алексей Шувалов родился 13 августа 1977 года в Красноярске. В 1999 году завершил обучение в Красноярском государственном университете, получив диплом по специальности «Юриспруденция». Профессиональную деятельность начал в должности следователя, впоследствии занимал пост межрайонного прокурора в городе Шарыпово. В период с 2007 по 2008 год возглавлял следственный отдел по Советскому району Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Позднее исполнял обязанности помощника прокурора, а затем первого заместителя прокурора города Железногорска. Перед переходом на работу в администрацию региона занимал должность начальника отдела по противодействию коррупции в прокуратуре Красноярского края.
Шувалов был назначен первым заместителем главы Красноярска 28 декабря 2021 годаФото: Святослав Логинов © URA.RU.
В конце декабря 2021 года Шувалов был назначен на должность первого заместителя мэра Красноярска. С 2020 года он входил в состав городской администрации. В круг его обязанностей входил надзор за деятельностью департаментов социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципальных закупок, а также аппарата главы города. Помимо этого, Шувалов координировал работу ряда управлений — кадровой политики, делопроизводства, учета и реализации жилищной политики, а также юридического отдела.
В чем провинился бывший мэр.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМэра Красноярска задержали после праздника: как пошла под откос карьера Владислава Логинова.
Ранее суд вынес решение о заключении под стражу мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Чиновника задержали после проведения мероприятий, посвященных Дню города. В рамках расследования в здании администрации города были проведены обыски. Следственные действия также состоялись как в рабочем кабинете Логинова, так и по месту его проживания.
В ходе расследования было выявлено, что в 2018—2024 годах Логинов, занимавший должности первого заместителя, а впоследствии руководителя администрации Красноярска, получил взятку на сумму свыше 100 миллионов рублей от генерального директора одной из коммерческих компаний. Незаконное вознаграждение предоставлялось как в денежной форме, так и посредством оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке.