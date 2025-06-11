Красноярск на день рождения получил нового градоначальника: что известно об Алексее Шувалове

Алексей Шувалов родился 13 августа 1977 года в Красноярске. В 1999 году завершил обучение в Красноярском государственном университете, получив диплом по специальности «Юриспруденция». Профессиональную деятельность начал в должности следователя, впоследствии занимал пост межрайонного прокурора в городе Шарыпово. В период с 2007 по 2008 год возглавлял следственный отдел по Советскому району Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Позднее исполнял обязанности помощника прокурора, а затем первого заместителя прокурора города Железногорска. Перед переходом на работу в администрацию региона занимал должность начальника отдела по противодействию коррупции в прокуратуре Красноярского края.