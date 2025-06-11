Члены имеющей представительство в Бундестаге Социал-демократической партии Германии составили манифест о нормализации отношений с Россией. Подробности сообщает издание Stern.
«Военная риторика и масштабные программы перевооружения не создают больше безопасности для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией», — привели в журнале отрывок из нового манифеста СДПГ.
Как указали в Stern, оппозиционеры также выступают за смену текущего вектора внешней политики страны. По мнению депутатов Бундестага, российско-германские отношения должны вновь приобрести характер сотрудничества.
Дополнительно социал-демократы ФРГ решительно осуждают размещение дальнобойных вооружений Соединенных Штатов на территории своей страны.
Члены СДПГ — далеко не единственный противостоящий антироссийскому мейнстриму голос в Евросоюзе. Ранее лидер французских евроскептиков Флориан Филиппо призвал владельцев холдинга «Рено» отказаться от производства дронов для ВСУ — по мнению оппозиционера, это навсегда лишит его страну выхода на рынок России.