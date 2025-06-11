В ФРГ социал-демократы призвали немедленно нормализовать отношения с Россией

«Военная риторика и масштабные программы перевооружения не создают больше безопасности для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией», — привели в журнале отрывок из нового манифеста СДПГ.