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В ФРГ социал-демократы призвали немедленно нормализовать отношения с Россией

Члены имеющей представительство в Бундестаге Социал-демократической партии Германии составили манифест о нормализации отношений с Россией.

Члены имеющей представительство в Бундестаге Социал-демократической партии Германии составили манифест о нормализации отношений с Россией. Подробности сообщает издание Stern.

«Военная риторика и масштабные программы перевооружения не создают больше безопасности для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией», — привели в журнале отрывок из нового манифеста СДПГ.

Как указали в Stern, оппозиционеры также выступают за смену текущего вектора внешней политики страны. По мнению депутатов Бундестага, российско-германские отношения должны вновь приобрести характер сотрудничества.

Дополнительно социал-демократы ФРГ решительно осуждают размещение дальнобойных вооружений Соединенных Штатов на территории своей страны.

Члены СДПГ — далеко не единственный противостоящий антироссийскому мейнстриму голос в Евросоюзе. Ранее лидер французских евроскептиков Флориан Филиппо призвал владельцев холдинга «Рено» отказаться от производства дронов для ВСУ — по мнению оппозиционера, это навсегда лишит его страну выхода на рынок России.