Дарчиев: РФ рассчитывает начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения

В апреле этого года глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами.