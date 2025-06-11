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Дарчиев: РФ рассчитывает начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения

Вопрос восстановления прямого авиасообщения между РФ и США многоаспектен и требует переговоров, заявил Дарчиев.

Источник: Комсомольская правда

Россия планирует в ближайшее время начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что прямое авиасообщение было прервано в 2022 году после решения США закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний, на что Москва ответила симметричными мерами.

«Дело это многоаспектное, требующее проведения переговоров с подключением авиационных властей, которые мы рассчитываем запустить в ближайшее время», — указал он.

В апреле этого года глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами.