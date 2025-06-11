Дарчиев: РФ рассчитывает начать переговоры с США о восстановлении авиасообщения

Россия планирует в ближайшее время начать переговоры с США о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
Дипломат напомнил, что прямое авиасообщение было прервано в 2022 году после решения США закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний, на что Москва ответила симметричными мерами.
«Дело это многоаспектное, требующее проведения переговоров с подключением авиационных властей, которые мы рассчитываем запустить в ближайшее время», — указал он.
В апреле этого года глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами.