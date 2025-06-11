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Си Цзиньпин в середине июня посетит соседнюю с Россией страну

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в середине июня совершит визит в Казахстан.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в середине июня совершит визит в Казахстан. Об этом сообщила канцелярия казахстанского президента.

Там отметили, что в ходе визита Си Цзиньпин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«16−17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества между Астаной и Пекином и углубление всестороннего стратегического партнерства.

В пресс-службе президента Казахстана добавили, что 17 июня в Астане пройдет второй саммит Центральная Азия — Китай. Первое такое мероприятие состоялось в 2023 году в китайском городе Сиань.

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