Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД

«На это (на предложение о передаче тел украинских солдат — ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами — ред.)», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник».