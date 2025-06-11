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За ночь над Россией уничтожено 32 украинских беспилотника. Военная операция, день 1204-й

Средствами ПВО за ночь над регионами РФ и Черным морем были уничтожены 32 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Массовая атака БПЛА была отражена ночью в Котовске Тамбовской области. Россия будет решительно отвечать на любые провокации Киева и ракетные угрозы в свой адрес, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:44 В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

8:33 ❗️Минобороны РФ: дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

8:25 ⚡️МИД РФ: от Киева не поступало просьб отсрочить или передать только опознанные тела солдат ВСУ, это был «прямой отказ».

8:07 Россия будет решительно отвечать на любые провокации Киева и ракетные угрозы в свой адрес, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев. Он подчеркнул, что ~контакты с США по стратегической стабильности невозможно отделить от конфликта на Украине~.

8:02 Массовая атака БПЛА отражена ночью в Котовске Тамбовской области — пострадавших нет, сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

8:01 ❗️Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1204-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.