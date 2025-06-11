За ночь над Россией уничтожено 32 украинских беспилотника. Военная операция, день 1204-й

Средствами ПВО за ночь над регионами РФ и Черным морем были уничтожены 32 украинских дрона, сообщили в Минобороны. Массовая атака БПЛА была отражена ночью в Котовске Тамбовской области. Россия будет решительно отвечать на любые провокации Киева и ракетные угрозы в свой адрес, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев «Газета.Ru» ведет хронику событий.