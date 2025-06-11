Мишустин: Россия на протяжении всей своей истории идет собственным путем

Россия на протяжении всей истории стремится идти своим путем и защищает национальные интересы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что День России объединяет всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, великие победы, достижения и готов разделить ответственность за ее настоящее и будущее, передает ТАСС со ссылкой на открытку от Мишустина.
«Россия всегда отстаивала свои национальные интересы, безопасность и право на самостоятельный путь развития», — добавил премьер.
По его словам, россияне должны сохранить единство и целостность Отечества, культурное наследие и преемственность поколений, продолжая оставаться опорой традиционных ценностей в меняющемся мире.
День России отмечается 12 июня.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главные ценности России закреплены в конституции.