Глава Самарской области провел личный прием граждан

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На встрече губернатор обсудил с местными жителями их обращения и проблемы.
В частности, на приеме обсудили сроки завершения ремонтных работ в детском саду «Огонек». Ремонт стартовал еще в 2022 году, часть работ выполнили. Подрядчик сорвал сроки. Глава региона поручил районной администрации ужесточить контроль за ситуацией и завершить работы в срок — к концу текущего года.
Также с вопросом обратилась семья участника СВО, проживающая в частном доме на ул. Карбышева. После демонтажа уличных колонок они остались без воды. Глава города поручил провести центральное водоснабжение и решить вопрос в течение месяца.