Глава Самарской области провел личный прием граждан

В частности, на приеме обсудили сроки завершения ремонтных работ в детском саду «Огонек». Ремонт стартовал еще в 2022 году, часть работ выполнили. Подрядчик сорвал сроки. Глава региона поручил районной администрации ужесточить контроль за ситуацией и завершить работы в срок — к концу текущего года.