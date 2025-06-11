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Глава Самарской области провел личный прием граждан

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с жителями Самарской области.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. На встрече губернатор обсудил с местными жителями их обращения и проблемы.

В частности, на приеме обсудили сроки завершения ремонтных работ в детском саду «Огонек». Ремонт стартовал еще в 2022 году, часть работ выполнили. Подрядчик сорвал сроки. Глава региона поручил районной администрации ужесточить контроль за ситуацией и завершить работы в срок — к концу текущего года.

Также с вопросом обратилась семья участника СВО, проживающая в частном доме на ул. Карбышева. После демонтажа уличных колонок они остались без воды. Глава города поручил провести центральное водоснабжение и решить вопрос в течение месяца.