Стало известно о продвижении армии России к Северску в ДНР

Российская армия постепенно продвигается на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Так, в ходе боев ВС РФ продвинулись к населенному пункту Верхнекаменское в ДНР, которое находится близ административное границы с ЛНР. Оттуда до города Северска армии России осталось пройти порядка 4 км.
«Северо-западнее от Верхнекаменского есть небольшое продвижение вдоль железной дороги. Расстояние от наших передовых позиций до окраин Северска на данный момент составляет порядка 4 км», — сообщил эксперт агентству РИА Новости.
Ранее Марочко проинформировал о другом успехе российской армии на севере ДНР. В районе Редкодуба ВС РФ взяли под огневой контроль границу ДНР с Харьковской областью.
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