НАТО рассматривает возможность включения финансовой поддержки Украины в новый целевой показатель оборонных расходов стран-членов альянса (5% ВВП).
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового коммюнике саммита организации, запланированного на конец июня в Гааге. Документ фокусируется на механизмах достижения утверждаемой на саммите планки в 5% ВВП, включая устранение барьеров в торговле продукцией оборонного назначения.
Информагентство отмечает отсутствие в проекте упоминаний о перспективах членства Украины в НАТО и критики Китая за тесное сотрудничество с Россией. Текст отличается лаконичностью, что, по данным источников Bloomberg, призвано исключить публичные разногласия с президентом США Дональдом Трампом.
Саммит в Гааге пройдет 24−25 июня 2025 года с участием свыше 6 тысяч делегатов, включая глав государств и министров 45 стран. Ключевой темой форума станет достижение устраивающего Трампа соглашения о повышении оборонных расходов стран-участниц, а не украинский вопрос.
Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую втягивают в него государства НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся легитимной целью. В Кремле указывали, что западные военные поставки не способствуют переговорам и будут иметь деструктивные последствия.
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