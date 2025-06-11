Помощь Украине может стать обязательной статьей расходов НАТО на оборону

Россия убеждена, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую втягивают в него государства НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся легитимной целью. В Кремле указывали, что западные военные поставки не способствуют переговорам и будут иметь деструктивные последствия.