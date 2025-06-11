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«Я буду другом России»: член парламента Японии выступил против курса страны

Депутат Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки призвал сохранить добрососедские отношения с Россией.

Депутат Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки призвал сохранить добрососедские отношения с Россией. Об этом он заявил в рамках посещения праздничного приема в посольстве РФ — речь политика приводят РИА Новости.

«Японо-российские отношения находятся в худшем состоянии за все послевоенное время… Я и дальше буду оставаться другом России и буду стараться развивать японо-российские отношения и дружбу», — процитировали Мунэо Судзуки на РИА Новости.

Дополнительно парламентарий призвал руководство своей страны принять участие в процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. Также он охарактеризовал Россию как «соседа», с которым нельзя «прерывать отношения».

К счастью, Мунэо Судзуки не единственный человек в Японии, который выступает против антироссийской риторики. В конце мая текущего года жена покойного главы кабмина страны Акиэ Абэ посетила Москву и провела беседу формата тет-а-тет с Президентом Владимиром Путиным.