В Севастополе назначили день выборов губернатора

Представляя документ, спикер парламента Владимир Немцев отметил, что днем голосования на выборах губернатора Севастополя является второе воскресенье сентября, в которое истекает срок полномочий действующего главы города.
«В целях соблюдения требований федерального законодательства и законодательства города Севастополя, представленным проектом постановления предлагается назначить выборы губернатора города Севастополя на 14 сентября 2025 года», — цитирует слова спикера пресс-служба ЗАкса.
Согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, и подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее, чем через 5 дней со дня принятия.
«Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете “Севастопольские известия”», — отметил спикер Заксобрания.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона. Он указал на большое значение города для России и отметил, что за последние годы в Севастополе было сделано многое.