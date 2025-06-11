Захарова: Киев не просил об отсрочке передачи тел, это был прямой отказ

Киев отказался от передачи тел военных, заявила Захарова.
Киев отказался принимать тела погибших украинских военных без запросов об отсрочке или выделении только идентифицированных останков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМединский объяснил, почему Киев не принимает обратно погибших военных.
«На это (на предложение о передаче тел украинских солдат — ред. URA.RU) прозвучало не просто мямленье, не просьба. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами — ред. URA.RU)», — подчеркнула представитель МИД РФ, отметив, что своих граждан киевский режим не считал за людей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik со ссылкой на поступившие обращения.
Ранее прошел второй раунд переговоров представителей РФ и Украины. На котором стороны договорились обменяться военными до 25 лет и телами погибших военнослужащих.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что 6 июня Россия начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих, а также по обмену ранеными и тяжело больными военнопленными. Мединский отметил, что украинская сторона не явилась на заранее согласованное место обмена.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян резко отреагировала на отказ Киева забрать тела погибших. По ее словам, киевский режим не хочет тратиться на компенсации семья погибших.