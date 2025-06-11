Захарова: Киев не просил об отсрочке передачи тел, это был прямой отказ

«На это (на предложение о передаче тел украинских солдат — ред. URA.RU) прозвучало не просто мямленье, не просьба. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же (гражданами — ред. URA.RU)», — подчеркнула представитель МИД РФ, отметив, что своих граждан киевский режим не считал за людей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik со ссылкой на поступившие обращения.