«Издевательство и глумление»: Захарова высказалась о решении Украины не приезжать за телами бойцов ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о категорическом отказе украинской стороны забрать тела своих погибших военнослужащих. В эфире радио «Спутник» дипломат назвала решение Киева не приезжать за телами бойцов ВСУ подтверждением его неонацистской сути.
«То, что они не забирают тела своих собственных воинов, я считаю, что это самое страшное доказательство их неонацистской расчеловеченной сути», — подчеркнула она.
По словам Захаровой, от Киева не поступило ни просьб об отсрочке, ни предложений о поэтапной передаче тел. Вместо этого последовал прямой отказ, который представитель МИД РФ охарактеризовала как издевательство и глумление над собственными гражданами.
«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — сказала она.
Напомним, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона в одностороннем порядке перенесла на неопределённый срок запланированный обмен пленными и приемку тел погибших. Украинские переговорщики не явились на место проведения процедуры по неизвестной причине.