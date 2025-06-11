Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева

«Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — сказал он в интервью Wall Street Journal после второго раунда переговоров в Стамбуле.
Другие заявления Мединского:
- отсутствие компромисса со стороны Киева приведет лишь к большим территориальным потерям;
- с Россией невозможно вести длительную войну, страна побеждает в затяжных боях;
- пример — Северная война со Швецией;
- Запад ошибочно считает конфликт России и Украины похожим на войну стран с разными культурами;
- на самом деле речь идет «братской борьбе»;
- конфликт углубляет различия между странами, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Срыв договоренностей Украиной
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными;
- на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
- Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.