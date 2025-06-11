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Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский.

Источник: © РИА Новости

«Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — сказал он в интервью Wall Street Journal после второго раунда переговоров в Стамбуле.

Другие заявления Мединского:

  • отсутствие компромисса со стороны Киева приведет лишь к большим территориальным потерям;
  • с Россией невозможно вести длительную войну, страна побеждает в затяжных боях;
  • пример — Северная война со Швецией;
  • Запад ошибочно считает конфликт России и Украины похожим на войну стран с разными культурами;
  • на самом деле речь идет «братской борьбе»;
  • конфликт углубляет различия между странами, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Срыв договоренностей Украиной

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными;
  • на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
  • Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.