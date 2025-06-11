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У министра здравоохранения Красноярского края появился новый заместитель

Министру здравоохранения края назначили нового заместителя.

Источник: Минздрав Красноярского края

Министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной назначили нового заместителя. Им стала Татьяна Черных. Об этом сообщает Newslab. С 2010 года она работала главным врачом Красноярской межрайонной больницы № 2. Новый заместитель будет отвечать за отделами: общий, лицензирования, ведомственного контроля, управления кадрами и профессиональной подготовки, цифровой трансформации и проектной деятельности, по управлению материально-техническими ресурсами. Ранее пост замминистра покинул Сергей Евминенко.

Сейчас у министра здравоохранения три заместителя — Юлия Белоусова, Оксана Афанасьева и Татьяна Черных.