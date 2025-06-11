Захарова: Москва примет меры в ответ на действия Берлина в отношении Феоктистова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ в рамках закона ответит на агрессивные действия со стороны ФРГ в отношении главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, правоохранители ФРГ пришли в квартиру Феоктистова и изъявили паспорта у его супруги и 7-летней дочери, самого мужчины тогда дома не было. В России действия властей раскритиковали, отметив, что это может усилить противостояние между государствами.
Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, РФ примет меры в ответ в отношении германских журналистов, которые всегда получали поддержку от России. Она добавила, что меры будут приняты в рамках законодательства.
«Но в связи с агрессивными, деструктивными и выходящими за рамки морали, этики и нравственности действиями официального Берлина Москва предпримет соответствующие меры и в отношении журналистов из Германии», — заявила представитель МИД РФ.
Ранее дипломат охарактеризовала действия полиции ФРГ как репрессивные в связи с произошедшим.