В Лос-Анджелесе сообщили о массовых арестах нарушителей комендантского часа

В Лос-Анджелесе, в котором с 20:00 среды, 10 июня (06:00 по московскому времени 11 июня), действует комендантский час, начали массово задерживать протестующих. Об этом проинформировала полиция крупнейшего города штата Калифорния.
Точное количество задержанных полиция не называет. Однако ранее сообщалось, что еще до наступления комендантского часа стражи порядка задержали почти 200 человек.
После введения комендантского часа количество людей в центре Лос-Анджелеса сократилось, сообщают очевидцы. В то же время издание Daily Mail считает, что комендантский час — шаг властей восстановить контроль над городом.
Газета New York Times напоминает, что Лос-Анджелес уже вводил ночной комендантский час в 2020 году. Тогда по всей стране после убийства Джорджа Флойда, несмотря на антиковидные меры, прокатилась волна крупных протестов.
Американские журналисты ранее подсчитали, во сколько федеральной казне США обойдется отправка Трампом сил национальной гвардии в Лос-Анджелес.