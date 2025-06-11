Во взбунтовавшемся против Трампа американском мегаполисе ввели комендантский час

«Это просто слабость, маскирующаяся под силу, — негодует губернатор-либерал. — Если кого-то из нас можно схватить на улице без ордера, основываясь только на подозрении или цвете кожи, то никто из нас не в безопасности. Авторитарные режимы начинают с того, что нападают на людей, которые меньше всего способны защитить себя. Но они на этом не останавливаются».