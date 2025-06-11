Во взбунтовавшемся против Трампа американском мегаполисе ввели комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс вводит комендантский час с 8 вечера до 6 утра в центре Лос-Анджелеса, а губернатор Калифорнии Ньюсом призывает людей «не поддаваться» президенту Трампу.
Во вторник вечером в центре Лос-Анджелеса введен комендантский час, поскольку напряженность в отношениях между администрацией Трампа и Калифорнией обостряется из-за иммиграционных рейдов и развертывания федеральных вооруженных сил в ответ на протесты, пишет The Guardian.
Мэр Карен Басс объявила о 10-часовом комендантском часе в районе площадью в одну квадратную милю в центре города, где продолжаются демонстрации против иммиграционной и таможенной службы (Ice), в то время как полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что за последние два дня оно произвело более 300 арестов протестующих. Комендантский час действует с 8 вечера до 6 утра, отмечает мэр Басс.
Суровые меры в городе были приняты после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал экстренный запрос, чтобы запретить администрации Трампа использовать вооруженные силы для сопровождения сотрудников Ice в рейдах по Лос-Анджелесу.
Дональд Трамп распорядился направить 4000 военнослужащих национальной гвардии и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес после четырехдневных протестов, вызванных гневом из-за рейдов Ice, которые были направлены против работников швейных предприятий, поденщиков, автомоек и иммигрантских общин во втором по величине городе Америки.
Губернатор-демократ Ньюсом и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта в иске, поданном в понедельник, утверждали, что захват Трампом национальной гвардии штата вопреки воле губернатора был «незаконным».
Во вторник федеральный судья отказался немедленно вынести решение по запросу Калифорнии о выдаче запретительного судебного приказа и назначил слушание на четверг.
В вечернем выступлении Ньюсом осудил Трампа за «неизбирательное нападение на семьи трудолюбивых иммигрантов» и милитаризацию улиц Лос-Анджелеса, рассказав, как в последние дни агенты Ice хватали людей возле магазина бытовой техники, задержали гражданку США на девятом месяце беременности, отправили автомобили без опознавательных знаков в школы и арестовали садовников и швей.
«Это просто слабость, маскирующаяся под силу, — негодует губернатор-либерал. — Если кого-то из нас можно схватить на улице без ордера, основываясь только на подозрении или цвете кожи, то никто из нас не в безопасности. Авторитарные режимы начинают с того, что нападают на людей, которые меньше всего способны защитить себя. Но они на этом не останавливаются».
Бунтовщик Ньюсом предупредил, что Трамп не остановится на Калифорнии, и призвал людей противостоять президенту: «Чего Дональд Трамп больше всего хочет, так это вашей верности, вашего молчания, того, что вы будете соучастниками этого момента. Не поддавайтесь ему».
Трамп, тем временем, ранее во вторник выступил с резкой речью, назвав протестующих в Лос-Анджелесе «животными» и пообещав «освободить Лос-Анджелес».
Выступая на мероприятии в Форт-Брэгге в Северной Каролине, посвященном 250-летию армии США, Трамп безосновательно заявил, что демонстрациями руководили проплаченные «бунтовщики под иностранными флагами с целью продолжения иностранного вторжения». Трамп также повторил теорию заговора о том, что поддоны с кирпичами были оставлены для того, чтобы протестующие могли швырять их в полицейских.
Во вторник вечером сотни военнослужащих были переброшены в Лос-Анджелес, несмотря на возражения представителей Демократической партии и опасения местных правоохранительных органов.
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что, по его мнению, военные останутся в городе на 60 дней, что обойдется казне по меньшей мере в 134 миллиона долларов. Президент Трамп пообещал, что войска будут оставаться до тех пор, пока «не исчезнет опасность», и сказал, что рассмотрит возможность применения Закона о восстании. «Если будет восстание, я, безусловно, применю его. Посмотрим», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
В иске Калифорнии говорится: «Трамп и министр обороны Хегсет стремились вывести военный персонал и “культуру воина” на улицы городов, где американцы работают, ходят в школу и воспитывают свои семьи. Теперь они обратили свой взор на Калифорнию, что привело к разрушительным последствиям».
Во вторник днем, до введения комендантского часа, обстановка в центре Лос-Анджелеса казалась в целом спокойной. В центральной части города было солнечно и все как обычно — за исключением одного сильно укрепленного квадратного квартала, утверждает The Guardian. На этой улице, недалеко от Литтл-Токио, находится несколько федеральных зданий, которые стали местом протестов в эти выходные, в том числе центр содержания под стражей Метрополитен. Рано утром во вторник небольшое количество протестующих собралось перед федеральным зданием и бойцами национальной гвардии Калифорнии, присланными Трампом.
В то время как половина квартала спала, другая половина была агрессивно оцеплена десятками полицейских машин и офицерами в защитном снаряжении. Несколько скучающих на вид членов калифорнийской национальной гвардии были замечены, опершись на свои щиты для защиты от беспорядков перед сильно изрисованным граффити федеральным зданием, в то время как около 25 представителей СМИ и протестующих толпились перед ними.
Женщина с перевернутым американским флагом в руках расхаживала взад-вперед перед охранниками, предупреждая их, что им придется сделать выбор. «Сделайте правильный выбор!» — призывала она.
Считается, что национальная гвардия не участвует в борьбе с массовыми беспорядками, а призвана защищать федеральную собственность, напоминает The Guardian.
Демократы Калифорнии, а также все губернаторы-демократы в США решительно выступают против развертывания национальной гвардии. Алекс Падилья, сенатор от Калифорнии, заявил Associated Press во вторник, что протесты против Ice и последующее судебное разбирательство между его штатом и правительством «- это, безусловно, кризис, спровоцированный самим Трампом».
«Есть много людей, которые страстно желают отстаивать основные права и соблюдать надлежащую правовую процедуру, но развертывание национальной гвардии только усугубляет напряженность и ситуацию», — говорит Падилья. «Это именно то, что хотел сделать Дональд Трамп».
Падилья отмечает, что департамент шерифа Лос-Анджелеса не был уведомлен о федерализации национальной гвардии. Он сказал, что его ведомство потребовало от Пентагона обоснования, и «насколько нам сообщили, Министерство обороны не уверено, в чем заключается миссия».
Джим Макдоннелл, начальник полиции Лос-Анджелеса, заявил в понедельник, что департамент и его местные партнеры имеют многолетний опыт реагирования на крупномасштабные демонстрации и что они уверены в своей способности продолжать это делать.
«Прибытие федеральных вооруженных сил в Лос-Анджелес при отсутствии четкой координации представляет собой серьезную материально-техническую и оперативную проблему для тех из нас, кто отвечает за охрану этого города», — сказал он.
Северное командование США (Northcom) заявило в понедельник в своем заявлении, что морские пехотинцы из второго батальона 7-й морской пехоты 1-й дивизии морской пехоты «будут беспрепятственно интегрированы» с силами, «которые защищают федеральный персонал и федеральную собственность в районе большого Лос-Анджелеса». Военные добавили, что эти подразделения были обучены деэскалации, сдерживанию толпы и постоянным правилам применения силы, и что около 1700 солдат из боевой группы 79-й пехотной бригады, подразделения национальной гвардии Калифорнии, уже находятся в районе большого Лос-Анджелеса.
Хегсет давал показания перед подкомитетом Палаты представителей по ассигнованиям на оборону. Ожидалось, что заседание будет посвящено бюджетному запросу на 2026 год на сумму почти в 1 трлн долларов, но демократы поспешили задать министру обороны спорный вопрос о размещении национальной гвардии и морской пехоты в Лос-Анджелесе.
Хегсет сказал, что национальная гвардия и федеральные силы были отправлены в «ухудшающуюся ситуацию с оборудованием и возможностями». «Мы здесь для того, чтобы поддерживать мир от имени сотрудников правоохранительных органов Лос-Анджелеса, чего Гэвин Ньюсом делать не будет», — пояснил он.