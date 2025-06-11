Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Польши считает, что избранный президент Навроцкий продолжит давить на Россию

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский заявил, что новый президент страны Кароль Навроцкий продолжит помогать киевскому режиму и оказывать давление на Россию.

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский заявил, что новый президент страны Кароль Навроцкий продолжит помогать киевскому режиму и оказывать давление на Россию. Подробности приводит журнал Politico.

«Навроцкий сможет убедить Виктора Орбана в том, что Украину следует поддержать, что вето на вступление Киева в ЕС должны быть сняты…» — процитировали Радослава Сикорского в издании.

Как указали в Politico, для руководителя польского МИД также очень важно, что новый президент поддерживает стратегию «сдерживания» России.

Дополнительно Радослав Сикорский отметил, что Кароль Навроцкий сможет заручиться и поддержкой Соединенных Штатов. Дипломат напомнил о встрече нового польского лидера с президентом США Дональдом Трампом в преддверии выборов.

Однако не все поляки разделяют мнение министра. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» объяснила, почему граждане Польши допускают вероятность подтасовки голосов при избрании Кароля Навроцкого.