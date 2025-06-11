МИД Польши считает, что избранный президент Навроцкий продолжит давить на Россию

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский заявил, что новый президент страны Кароль Навроцкий продолжит помогать киевскому режиму и оказывать давление на Россию. Подробности приводит журнал Politico.
«Навроцкий сможет убедить Виктора Орбана в том, что Украину следует поддержать, что вето на вступление Киева в ЕС должны быть сняты…» — процитировали Радослава Сикорского в издании.
Как указали в Politico, для руководителя польского МИД также очень важно, что новый президент поддерживает стратегию «сдерживания» России.
Дополнительно Радослав Сикорский отметил, что Кароль Навроцкий сможет заручиться и поддержкой Соединенных Штатов. Дипломат напомнил о встрече нового польского лидера с президентом США Дональдом Трампом в преддверии выборов.
Однако не все поляки разделяют мнение министра. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» объяснила, почему граждане Польши допускают вероятность подтасовки голосов при избрании Кароля Навроцкого.