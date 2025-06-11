Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат

«На это (предложение о передаче тел. — прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — заявила она в эфире «Радио Sputnik».