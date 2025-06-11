Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат

Киев не обращался к Москве с просьбой отсрочить передачу тел погибших украинских военнослужащих или выслать исключительно опознанные останки — последовал четкий отказ. Соответствующее заявление прозвучало от официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
«На это (предложение о передаче тел. — прим. ред.) прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — заявила она в эфире «Радио Sputnik».
На исходе минувшей недели в российском оборонном ведомстве официально констатировали срыв запланированного обмена пленными по вине Киева. Помощник президента России Владимир Мединский указывал, что украинская сторона затянула согласованный обмен военнопленными и прием тел погибших. Причины подобных действий остаются неясными. Поступала информация, что Украина отказывается принимать останки своих военнослужащих в рамках обменной процедуры. Распоряжение не забирать тела лично отдал глава украинского государства Владимир Зеленский.
Речь ведется о договоренности между РФ и Украиной, достигнутой в ходе стамбульских переговоров. Стороны условились осуществить новый обмен погибшими по принципу «6000 на 6000».
Помимо этого, 2 июня в Стамбуле делегации России и Украины договорились обменяться пленными. Москва намеревалась передать 1,2 тыс. военнослужащих и получить аналогичное число человек. Накануне в рамках этих договоренностей на родину вернулась вторая группа российских пленных с Украины. Взамен была передана группа пленных ВСУ. В российском Минобороны не уточнили численность переданных украинской стороной пленных.
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