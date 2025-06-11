В Пермском крае утвердили дату проведения выборов губернатора

Напомним, что само голосование в сентябре может пройти три дня — с 12 по 14 сентября. О том, что рассматривается такая возможность, сообщил руководитель прикамского избиркома Игорь Вагин. Также Пермский край подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах главы региона.