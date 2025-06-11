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В Пермском крае утвердили дату проведения выборов губернатора

ПЕРМЬ, 11 июня, ФедералПресс. Выборы губернатора Пермского края назначили на единый день голосования 14 сентября. Постановление об этом 11 июня приняли на пленарке заксобрания Прикамья.

Источник: Reuters

Решение поддержали все 52 депутата, которые присутствуют на заседании.

Напомним, что само голосование в сентябре может пройти три дня — с 12 по 14 сентября. О том, что рассматривается такая возможность, сообщил руководитель прикамского избиркома Игорь Вагин. Также Пермский край подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах главы региона.

Также «ФедералПресс» сообщал, что действующий губернатор Дмитрий Махонин будет баллотироваться на выборы от «Единой России», которая поддержала его кандидатуру. КПРФ снова планирует выдвинуть лидера местного отделения Ксению Айтакову.