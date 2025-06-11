Маски сброшены: Америка резко отреклась от идеи создания независимой Палестины

Другой эксперт, Юсеф Мунайер, отметил, что Хакаби просто сформулировал то, что политика США уже давно демонстрирует на практике. «Майк Хакаби говорит вслух о том, о чем говорили действия США на протяжении десятилетий и при разных администрациях», — комментирует он. «Какие бы обязательства ни принимались в заявлениях о создании палестинского государства на протяжении долгого времени, политика США никогда не соответствовала этим заявленным обязательствам и только подрывала их».