Маски сброшены: Америка резко отреклась от идеи создания независимой Палестины

Посол США в Израиле заявил, что США больше не преследуют цели создания независимого палестинского государства. Майк Хакаби предположил, что любое будущее палестинское государство должно быть создано на базе «какой-нибудь мусульманской страны».
Майк Хакаби, посол США в Израиле, заявил, что США больше не преследуют цели создания независимого палестинского государства. Аналитики называют это наиболее явным отказом от краеугольного камня американской ближневосточной дипломатии. На вопрос в интервью Bloomberg News, остается ли создание палестинского государства целью политики США, он ответил: «Я так не думаю».
Бывший губернатор Арканзаса, выбранный Дональдом Трампом в качестве своего посланника в Израиле, пошел еще дальше, предположив, что любое будущее палестинское образование может быть выделено из «какой-нибудь мусульманской страны», вместо того чтобы требовать от Израиля уступки территории.
«Пока не произойдут какие-то важные события, которые изменят культуру, для этого нет места», — цитируются слова Хакаби. Вероятно, это не произойдет «при нашей жизни», — сказал он информационному агентству.
В отдельном интервью Би-би-си Хакаби сказал: «Мусульманские страны имеют в 644 раза больше земель, чем те, которые контролируются Израилем. Так что, возможно, если есть такое желание создать палестинское государство, найдется кто-то, кто скажет, что мы хотели бы принять его».
Как напоминает The Guardian, Трамп во время своего первого президентского срока был относительно сдержан в своем подходе к решению проблемы сосуществования двух государств на Святой земле, которое долгое время было основой ближневосточной политики США, и во время своего второго президентского срока он почти не показывал своей позиции по этому вопросу.
Аналитики по Ближнему Востоку заявили, что в комментариях явно обозначились изменения, которые в целом ожидались.
«Это совсем не удивительно, учитывая то, что мы видели за последние четыре с лишним месяца, включая открытую поддержку администрацией изгнания населения из Газы, легитимизацию израильской политики создания поселений и аннексии», — сказал Халед Элгинди, научный сотрудник Центра современных арабских исследований Джорджтаунского университета.
«Это администрация, которая стремится к уничтожению Палестинцев, как физическому, так и политическому», — отмечает Элгинди. «Признаки были налицо даже во время первого президентского срока Трампа, который номинально поддерживал палестинское “государство”, лишенное всякого суверенитета и находящееся под постоянным контролем Израиля. По крайней мере, теперь они отказались от притворства.
Другой эксперт, Юсеф Мунайер, отметил, что Хакаби просто сформулировал то, что политика США уже давно демонстрирует на практике. «Майк Хакаби говорит вслух о том, о чем говорили действия США на протяжении десятилетий и при разных администрациях», — комментирует он. «Какие бы обязательства ни принимались в заявлениях о создании палестинского государства на протяжении долгого времени, политика США никогда не соответствовала этим заявленным обязательствам и только подрывала их».
Позиция американского посла в еврейском государстве, поясняет The Guardian, имеет глубокие корни в его евангельских христианских убеждениях и давней поддержке расширения израильских поселений. Во время своей президентской кампании 2008 года Хакаби сказал: «Нет такого понятия, как палестинец». Во время визита на оккупированный Западный берег в 2017 году он полностью отверг концепцию израильской оккупации.
«Я думаю, что Израиль имеет право собственности на Иудею и Самарию», — сказал Хакаби в то время. «Есть определенные слова, которые я отказываюсь использовать. Нет такого понятия, как Западный берег. Это Иудея и Самария. Нет такого понятия, как поселение. Это общины, это кварталы, это города. Нет такого понятия, как оккупация».
Что отличает Хакаби, утверждал Мунайер, так это его готовность открыто говорить о целях, которые предыдущие американские чиновники скрывали. «Что делает Хакаби уникальным, так это то, что он достаточно бесстыден, чтобы вслух признать цель уничтожения палестинского народа».
Аналитики добавляют, что явное неприятие Хакаби палестинской государственности, вызванное тем, что в результате войны в Газе погибли десятки тысяч палестинцев и большинство из более чем 2 миллионов жителей этой территории были вынуждены покинуть свои дома, также создаст дипломатические осложнения для союзников США.
«Это поставит европейские и арабские государства в затруднительное положение, поскольку они по-прежнему твердо привержены двум государствам, но всегда полагались на Вашингтон», — комментирует Элгинди.