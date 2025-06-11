Мединский: РФ ответит, если Киев будет руководствоваться интересами других стран

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной отмечал, что представители украинской стороны не стремятся продолжать боевые действия. Об этом он рассказал в беседе с RT. Однако, если бы Киев хотел мира и принимал решения самостоятельно, то подписал бы мирный договор с Москвой спустя несколько дней после начала СВО, считает Владимир Мединский.