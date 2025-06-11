Мединский: РФ ответит, если Киев будет руководствоваться интересами других стран

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что неготовность Киева к компромиссам в переговорах с Москвой приведет к дальнейшим потерям украинских территорий. Об этом он сказал в беседе с газетой Wall Street Journal.
Высказывание Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной, относительно неготовности Киева к компромиссам, газета приводит в косвенной речи.
«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других [стран], то тогда мы будем вынуждены отвечать», — заявил политик.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной отмечал, что представители украинской стороны не стремятся продолжать боевые действия. Об этом он рассказал в беседе с RT. Однако, если бы Киев хотел мира и принимал решения самостоятельно, то подписал бы мирный договор с Москвой спустя несколько дней после начала СВО, считает Владимир Мединский.