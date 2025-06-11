Россия получила прямой отказ Киева в приёме тел украинских военных, доставленных к границе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что просьб со стороны Украины отсрочить или передать только идентифицированные тела не поступало.
«Прозвучало не просто мямленье, не просьба. Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ в эфире радиостанции Sputnik.
Захарова добавила, что это решение доказывает неонацистскую суть киевского режима.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова передать Украине 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ. Представитель Кремля отметил, что трейлеры с ними уже несколько дней стоят на границе.