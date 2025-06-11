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Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира

Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта.

Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта.

По его словам, нынешнее противостояние лишь углубляет различия между двумя странами, которые, несмотря на текущие разногласия, исторически и культурно близки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Мединский подчеркнул, что западные аналитики ошибочно проводят параллели между украинским конфликтом и войнами европейских государств, таких как Англия и Франция. В отличие от них, Россия и Украина, по его мнению, представляют один народ с общей историей, языком и культурой, а потому конфликт между ними носит братоубийственный характер.

«Это как спор между старшим и младшим братом о том, кто умнее и влиятельнее», — отметил Мединский. Он добавил: «К сожалению, противостояние лишь усиливает разрыв, и мы хотим прекратить его как можно быстрее».

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