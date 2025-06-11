Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира

Мединский подчеркнул, что западные аналитики ошибочно проводят параллели между украинским конфликтом и войнами европейских государств, таких как Англия и Франция. В отличие от них, Россия и Украина, по его мнению, представляют один народ с общей историей, языком и культурой, а потому конфликт между ними носит братоубийственный характер.