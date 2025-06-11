Трамп назвал мятежный Лос-Анджелес «оккупированным» городом

Согласно сообщениям Associated Press и Los Angeles Times, протесты переросли в насилие, когда федеральные иммиграционные власти применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В выходные в центре Лос-Анджелеса, Комптоне и Парамаунте, происходили бурные и хаотичные сцены. Десятки людей были арестованы за целый ряд преступлений, в том числе за то, что они якобы бросили бутылку с зажигательной смесью в сотрудников полиции. Протестующие перекрыли автостраду, подожгли несколько самоуправляемых автомобилей и мусорные контейнеры, а также поступили сообщения о мародерстве.