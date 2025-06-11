Трамп назвал мятежный Лос-Анджелес «оккупированным» городом

На днях Дональд Трамп и его союзники обратились к знакомому сценарию, погрузив огромный город Лос-Анджелес в пучину огня и серы, превратив его в центр опасного беззакония, для сдерживания которого потребовалось срочное военное вмешательство. Примерно так изображают происходящее в Калифорнии антитрамповские СМИ по обе стороны Атлантики.
«В Лос-Анджелесе все выглядит действительно плохо, — написал Трамп в социальной сети Truth рано утром в понедельник. — ВВЕДИТЕ ВОЙСКА!!!».
Но вопреки заявлению администрации Трампа о том, что весь город охвачен беспорядками, демонстрации на самом деле были ограничены очень небольшими районами, и жизнь в целом в большей части города шла своим чередом, утверждает The Guardian.
Протесты начались в пятницу у федерального здания в центре Лос-Анджелеса после сообщений о том, что агенты иммиграционной и таможенной службы (Ice) проводят рейды неподалеку. Позже протесты распространились на города Парамаунт и Комптон в ответ на сообщения и слухи о рейдах и там, и демонстранты вступили в противостояние с местными властями и властями штата, вооруженными «менее смертоносными боеприпасами» и слезоточивым газом.
К воскресенью, несмотря на возражения местных чиновников, Трамп предпринял необычный шаг, установив контроль над национальной гвардией Калифорнии и направив 300 солдат для поддержки Ice (в общей сложности было мобилизовано около 2000 военнослужащих).
В качестве предлога для этой акции администрация Трампа охарактеризовала протесты как более широкую угрозу для нации. В понедельник заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер назвал Лос-Анджелес «оккупированной территорией»: «Мы годами говорили, что это борьба за спасение цивилизации. Теперь любой, у кого есть глаза, может это увидеть».
Трамп написал в социальной сети Truth: «Некогда великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегалами и преступниками. Сейчас толпы агрессивных мятежников нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации, но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость».
Директор ФБР Кэш Патель написал в соцсетях, что Лос-Анджелес был «осажден мародерствующими преступниками».
Рут Бен-Гиат, профессор истории Нью-Йоркского университета и специалист по фашистским и авторитарным движениям, настаивает, что риторика, исходящая от администрации Трампа, является «авторитарным трюком».
«Вы создаете ощущение экзистенциального страха, что социальная анархия распространяется, что преступные группировки захватывают власть. Это язык авторитаризма во всем мире, — комментирует Бен-Гиат. — Что является единственным средством защиты от агрессивных толп и агитаторов? Использовать всю силу государства. Таким образом, мы представляем себе национальную гвардию, вооруженную до зубов. Это похоже на зону боевых действий. Это сделано специально, чтобы американцы привыкли видеть эти вооруженные силы участвующими в боевых действиях на улицах американских городов».
Бен-Гиат особо указал на публикацию на сайте X министра обороны Пита Хегсета. «Жестокие нападения толпы на ICE и федеральные правоохранительные органы направлены на то, чтобы предотвратить выдворение преступников-нелегалов с нашей территории, — написал Хегсет. — Опасное вторжение, которому способствуют преступные картели (они же иностранные террористические организации), и огромный РИСК для НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
Бен-Гиат утверждает, что Хегсет использовал «классический авторитарный подход, придумывая оправдание, которое заключается в том, что внутренний враг, нелегальные преступники-иностранцы, сотрудничают с внешним врагом, картелями и иностранными террористами, и используют это для преследования третьей стороны, протестующих, обычных людей, которые вышли, чтобы проявить солидарность».
В своем посте Хегсет добавил, что морские пехотинцы, находящиеся на действительной службе в Кэмп-Пендлтоне, находятся в «состоянии повышенной готовности» и также будут мобилизованы, «если насилие продолжится». В понедельник Пентагон заявил, что мобилизовал около 700 морских пехотинцев. CNN сообщил, что правительство все еще разрабатывает «правила ведения боевых действий» при столкновении с протестующими.
Согласно сообщениям Associated Press и Los Angeles Times, протесты переросли в насилие, когда федеральные иммиграционные власти применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В выходные в центре Лос-Анджелеса, Комптоне и Парамаунте, происходили бурные и хаотичные сцены. Десятки людей были арестованы за целый ряд преступлений, в том числе за то, что они якобы бросили бутылку с зажигательной смесью в сотрудников полиции. Протестующие перекрыли автостраду, подожгли несколько самоуправляемых автомобилей и мусорные контейнеры, а также поступили сообщения о мародерстве.
Тем не менее, как отметила мэр Карен Басс в эфире CNN в понедельник, «на нескольких улицах в центре города это выглядит ужасно», но «гражданских беспорядков в масштабах города не было».
Местные чиновники заявили, что появление войск усугубило и без того напряженную ситуацию. Мэр Басс охарактеризовала решение задействовать национальную гвардию как «хаотическую эскалацию», а губернатор Гэвин Ньюсом назвал это «подстрекательством».
Ньюсом заявил в понедельник, что подаст в суд на администрацию Трампа; генеральный прокурор Роб Бонта позже ознакомился с этим иском, сообщив общественности, что администрация Трампа «попрала» суверенитет штатов, обойдя губернатора.
Включение национальной гвардии стало демонстрацией силы против могущественного голубого штата, который Трамп и его союзники считают экзистенциальной угрозой для остальной Америки, отчасти из-за его «статуса убежища», означающего, что местные чиновники не сотрудничают с федеральными иммиграционными органами.
«Проще говоря, правительство штата Калифорния оказывало помощь, подстрекательство и сговор с целью облегчить вторжение в Соединенные Штаты», — написал Стивен Миллер в соцсетях.
Трамп также неоднократно высказывал предположение, что некоторым из участников акции протеста «заплатили», ссылаясь на популярный среди правых заговор о том, что темные деньги финансируют либеральные цели.
Власти Лос-Анджелеса готовятся к дальнейшим протестам. По данным Los Angeles Times, полицейское управление Лос-Анджелеса получило подкрепление по меньшей мере от дюжины полицейских подразделений Южной Калифорнии. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил в понедельник, что, по его мнению, «весьма вероятно», что все 2000 солдат национальной гвардии, которые были мобилизованы, будут направлены в Лос-Анджелес.
Беспорядки, произошедшие в выходные, также бросают потенциальную тень на военный парад Трампа, запланированный на этот четверг в Вашингтоне, округ Колумбия. Противники этого мероприятия организуют акции протеста по всей территории США под лозунгом «Нет королям».