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Пункт временной дислокации ВСУ под Харьковом попал под бомбовый удар

По информации источников, ПВД противника был выявлен возле села Боровая.

Источник: Аргументы и факты

Один из пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области уничтожен в результате бомбового удара, сообщает Telegram-канал UKR LEAKS, опубликовавший кадры поражения ПВД.

«Российские пилоты уничтожили пункт временной дислокации ВСУ возле села Боровая под Харьковом», — говорится в публикации.

Сообщается, что для нанесения удара по ПВД противника была применена объемно-детонирующая бомба ОДАБ-1500.

Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Ранее стало известно об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении в результате удара РСЗО «Град».