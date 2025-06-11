Пункт временной дислокации ВСУ под Харьковом попал под бомбовый удар

Один из пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области уничтожен в результате бомбового удара, сообщает Telegram-канал UKR LEAKS, опубликовавший кадры поражения ПВД.
«Российские пилоты уничтожили пункт временной дислокации ВСУ возле села Боровая под Харьковом», — говорится в публикации.
Сообщается, что для нанесения удара по ПВД противника была применена объемно-детонирующая бомба ОДАБ-1500.
Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.
Ранее стало известно об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении в результате удара РСЗО «Град».