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ABC: в Лос-Анджелесе находится больше американских войск, чем в Ираке и Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Количество американских войск в Лос-Анджелесе превосходит по численности контингент в Ираке и Сирии.

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Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее информации, в Лос-Анджелесе находятся 4 800 военнослужащих Национальной гвардии и морской пехоты. В то же время в Ираке располагаются 2 500 американских военных, а в Сирии — 1 500.