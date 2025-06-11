ХАМАС уничтожил 50 палестинских боевиков, вооруженных Израилем, в Газе, сообщают соратники группировки. Ополченцы во главе с Ясиром абу Шабабом утверждают, что израильские войска вступили в бой, чтобы защитить банду боевиков, поддерживаемую его силами.
За последние месяцы ХАМАС уничтожил 50 боевиков палестинской криминальной группировки, вооруженной Израилем, в Газе, говорится в заявлении, опубликованном на фоне сообщений о том, что израильские войска непосредственно вмешались на этой неделе для защиты группировки.
По сообщениям израильских СМИ, рано утром во вторник в Рафахе вспыхнули столкновения между боевиками ХАМАС и членами ополчения, возглавляемого Ясиром абу Шабабом, известным в округе своей причастностью к преступной деятельности.
Израильский новостной канал i24 сообщил, что израильские солдаты вступили в столкновение с членами ХАМАС, чтобы защитить бандитов Ясира Абу Шабаба от уничтожения, в результате чего потери понесли обе стороны.
На прошлой неделе представители министерства обороны Израиля признали, что они вооружали группировку с целью подорвать авторитет ХАМАС, напоминает The Guardian. Гуманитарные работники заявили, что у этой гангстерской группы была долгая история грабежей из грузовиков ООН.
На этой неделе беспилотник израильских ВВС убил четырех боевиков ХАМАС в ходе того, что i24 охарактеризовал как «первый израильский удар по Газе, единственной целью которого было оказание помощи ополченцам Ясира Абу Шабаба», которые, по его утверждению, обеспечивали безопасность грузовиков с гуманитарной помощью, проезжающих через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Газу.
Во вторник в длинном заявлении, опубликованном для прессы, ополченцы из группы Ясира Абу Шабаба, называемые антитеррористической службой или народными силами, заявили: «ХАМАС убил более 50 наших добровольцев, включая родственников нашего лидера Ясира, когда мы охраняли конвои с гуманитарной помощью и перераспределяли грузы, которые в противном случае предназначались для коррумпированные структуры, связанные с ХАМАС. Мы также очистили этот район от остатков взрывоопасных предметов, потеряв при этом своих членов».
Израильское новостное издание Ynet сообщило, что боевики также устроили засаду на членов ХАМАС из подразделения «Стрела», которое отвечает за нападения на коллаборационистов с Израилем, убив шестерых из них.
Как пишет The Guardian, 7 октября 2023 года, во время нападения ХАМАС на Израиль, которое привело к развязыванию войны, Ясир Абу Шабаб томился в тюрьме ХАМАС в Газе по обвинению в незаконном обороте наркотиков. С началом конфликта палестинцу из Рафаха удалось покинуть тюрьму, хотя обстоятельства его освобождения остаются неясными. Его банда, вооруженная израильтянами, в настоящее время насчитывает более 100 человек и действует в восточной части Рафаха.
Ясир Абу Шабаб получил прозвище «израильский агент» и был назван предателем в социальных сетях Газы. ХАМАС публично заявил о своем намерении убить его. «Если бы не вмешательство сионистских военно-воздушных сил для защиты предателя Ясира Абу Шабаба, он был бы сегодня в руках сопротивления, — говорится в заявлении хамасовцев. — Мы будем преследовать предателей, сколько бы времени это ни заняло, и мы заявляем, что защита его оккупантами продлится недолго, и рано или поздно мы доберемся до него».
Израильские аналитики предупреждают, что решение Израиля вооружить банду Ясира Абу Шабаба может поставить Газу на грань гражданской войны.