ХАМАС убил 50 вооруженных Израилем палестинских гангстеров

Ясир Абу Шабаб получил прозвище «израильский агент» и был назван предателем в социальных сетях Газы. ХАМАС публично заявил о своем намерении убить его. «Если бы не вмешательство сионистских военно-воздушных сил для защиты предателя Ясира Абу Шабаба, он был бы сегодня в руках сопротивления, — говорится в заявлении хамасовцев. — Мы будем преследовать предателей, сколько бы времени это ни заняло, и мы заявляем, что защита его оккупантами продлится недолго, и рано или поздно мы доберемся до него».