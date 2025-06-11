Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Накануне глава немецкого правительства заявил, что поддержка Киева и давление на Россию необходимы для мирных переговоров.
Автор публикации обвинил Мерца в отказе осуждать массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, которые взорвали мост, по которому двигался гражданский поезд.
10 июня Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленнного комплекса и ВСУ.