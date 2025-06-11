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Слова Мерца об ударе России по Украине вызвали недоумение у журналиста

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Накануне глава немецкого правительства заявил, что поддержка Киева и давление на Россию необходимы для мирных переговоров.

Автор публикации обвинил Мерца в отказе осуждать массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, которые взорвали мост, по которому двигался гражданский поезд.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленнного комплекса и ВСУ.