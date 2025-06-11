Захарова назвала ситуацию с протестами в США внутренней проблемой страны

Захарова процитировала заявление президента США Дональда Трампа о «глубочайшем кризисе» в стране, отметив, что эти слова принадлежат не России, а американскому лидеру. По ее словам, ситуация в США отражает глубокий раскол в обществе, где «одна половина страны ненавидит другую».