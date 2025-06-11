Захарова назвала ситуацию с протестами в США внутренней проблемой страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала протесты в США внутренней проблемой страны, отвергнув предположения о вмешательстве Москвы. В эфире радио «Спутник» дипломат подчеркнула, что кризис в американском обществе не связан с действиями России или Китая.
Захарова процитировала заявление президента США Дональда Трампа о «глубочайшем кризисе» в стране, отметив, что эти слова принадлежат не России, а американскому лидеру. По ее словам, ситуация в США отражает глубокий раскол в обществе, где «одна половина страны ненавидит другую».
Представитель ведомства категорически опровергла утверждения о том, что протесты могут быть инспирированы извне, включая так называемую «руку Кремля».
«Это никакая не рука Кремля и не происки Пекина. Это их внутренняя проблема, когда одна половина страны ненавидит другую половину страны», — заключила она.
Напомним, что в конце прошлой недели в Лос-Анджелесе разгорелись массовые протесты мигрантов. Они яростно выступают против того, чтобы их депортировали. За эти дни полиция задержала порядка 378 человек.