Рябков: Ядерный потенциал РФ не понес ущерба в результате атаки ВСУ на аэродромы

Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин в разговоре с 47-м лидером США Дональдом Трампом подчеркнул, что РФ действительно ответит на украинскую атаку по российским аэродромам. 1 июня 2025 года, по данным Минобороны РФ, киевские боевики атаковали аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.