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Рябков: Ядерный потенциал РФ не понес ущерба в результате атаки ВСУ на аэродромы

Политик подчеркнул, что масштабы последствий нападения украинских дронов на объекты РФ сильно преувеличены.

Источник: Комсомольская правда

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал атаку ВСУ на военные аэродромы РФ и заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба в результате этого нападения.

«Наш потенциал ядерного сдерживания США (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба», — заявил он в разговоре с журналистами.

Политик также подчеркнул, что масштабы последствий нападения украинских дронов на объекты РФ сильно преувеличены. По словам Рябкова, пострадавшая военная техника «может и будет восстановлена».

Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин в разговоре с 47-м лидером США Дональдом Трампом подчеркнул, что РФ действительно ответит на украинскую атаку по российским аэродромам. 1 июня 2025 года, по данным Минобороны РФ, киевские боевики атаковали аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.