Мединский напомнил Киеву о провале шведов под Полтавой в затяжной войне с Россией.

Мединский, как подчеркивает издание, привел пример в пользу того, что затяжные конфликты с Россией приводят к негативным последствиям для ее противников. Он напомнил о событиях Великой Северной войны начала XVIII века. Он отметил, что шведский король Карл XII отказался от предложенного Петром I перемирия, ограничивавшегося уступкой России части нынешнего Санкт-Петербурга и выхода к Балтийскому морю. После отказа шведская армия предприняла неудачный поход на Москву, который завершился поражением в Полтавской битве и потерей прибалтийских провинций.