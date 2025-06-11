Мединский напомнил Киеву о провале шведов под Полтавой в затяжной войне с Россией.
Затягивание переговоров и отказ Киева от компромиссов приведет к новым территориальным потерям для Украины. Об этом пишет газета Wall Street Journal, приводя слова помощника президента России Владимира Мединского.
«Владимир Мединский предупреждает в интервью, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на список требований Москвы», — сообщил Wall Street Journal со ссылкой на интервью Мединского после последнего раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня. «Мы хотим мира… Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — цитирует издание помощника президента России.
Мединский, как подчеркивает издание, привел пример в пользу того, что затяжные конфликты с Россией приводят к негативным последствиям для ее противников. Он напомнил о событиях Великой Северной войны начала XVIII века. Он отметил, что шведский король Карл XII отказался от предложенного Петром I перемирия, ограничивавшегося уступкой России части нынешнего Санкт-Петербурга и выхода к Балтийскому морю. После отказа шведская армия предприняла неудачный поход на Москву, который завершился поражением в Полтавской битве и потерей прибалтийских провинций.
Ранее представители РФ и США провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Москва и Киев обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Согласно достигнутым договоренностям, 6 июня Россия начала процедуру передачи Украине тел погибших военнослужащих, а также обмена ранеными и тяжело больными военнопленными. Однако украинская сторона не явилась на место обмена, несмотря на заранее согласованную дату.