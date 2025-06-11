Экс-президент страны БРИКС дал уклончивые показания на суде по делу о госперевороте

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару на процессе в Верховном суде отрицал, что руководил заговором ультраправых о государственном перевороте, но признался, что принимал участие во встречах для обсуждения «альтернативных способов» остаться у власти после своего поражения на выборах 2022 года.
После двухчасового допроса 70-летний политик рассказал, что после того, как избирательный суд подтвердил победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах, «мы изучали другие альтернативы в рамках конституции».
По словам Болсонару, эти варианты включали развертывание вооруженных сил и приостановление некоторых гражданских свобод, но он утверждает, что такие обсуждения нельзя рассматривать как попытку государственного переворота.
«Государственный переворот — это нечто отвратительное. Государственный переворот может быть даже легко начат. Следующий день просто непредсказуем и вреден для всех. Бразилия не смогла бы пережить нечто подобное, и такая гипотеза никогда даже не рассматривалась во время моего правления», — сказал экс-президент.
Болсонару подтвердил, что его союзники рассматривали различные варианты, включая объявление осадного положения, но не стали их реализовывать, потому что «для этого не было ни климата, ни возможности; у нас не было даже минимально прочной базы, чтобы что-либо предпринять».
Как пишет The Guardian, бывшие командующие военно-воздушными силами и армией ранее заявляли полиции, что во время этих встреч они выступали против планов Болсонару, хотя, по их словам, бывший командующий военно-морским флотом пообещал поддержать правого автократа.
Лидер ультраправых использовал прямую трансляцию своего допроса, чтобы превратить большую часть слушаний в политическую платформу, защищая свою администрацию на 2019−2023 годы и неоднократно критикуя третий срок Лулы.
Ожидалось, что он встретится лицом к лицу с ведущим судьей по этому делу, судьей Александром де Мораесом — бывшим главой избирательного суда, которого Болсонару ранее называл «придурком» и «негодяем».
Но Болсонару извинился перед Мораесом и двумя другими судьями за то, что они заявили на встрече, запись которой была представлена в качестве доказательства, что они якобы получили от 30 до 50 миллионов долларов каждый за фальсификацию выборов.
«Это была отдушина, риторика, которую я использовал, — сказал он. — Итак, я приношу свои извинения. У меня не было намерения обвинять вас в каком-либо проступке».
Хотя ему запрещено баллотироваться на пост президента по решению избирательного суда по отдельному делу — за распространение лжи и атаку на систему голосования — Болсонару пошутил с Мораесом, сказав: «Я хотел бы пригласить вас стать моим напарником в 2026 году».
Улыбаясь, судья ответил: «Я откажусь».
Как напоминает The Guardian, Болсонару был шестым обвиняемым, допрошенным с начала судебного процесса в понедельник, из восьми человек, которые считались «ядром» попытки государственного переворота. Среди обвиняемых — четыре бывших министра Болсонару, трое из которых являются генералами армии, бывший командующий военно-морским флотом и бывшая правая рука экс-президента подполковник Мауро Сид.
Это первый случай, когда высокопоставленные военные офицеры предстали перед судом в связи с попыткой государственного переворота в Бразилии, стране, которая пережила кровавую диктатуру с 1964 по 1985 год, подчеркивает The Guardian.
Журналист и политический аналитик Мириам Лейтан написала в своей колонке в O Globo, что «самым поразительным является та непринужденная атмосфера, в которой обсуждался государственный переворот в правительстве Болсонару».
«Все знали об этом — было проведено несколько бесед, встреч в торжественных залах, внутри президентского дворца и на вершине военной иерархии», — написала она.
Первым дал показания бывший адъютант Болсонару подполковник Мауро Сид, который подписал сделку о признании вины и чьи показания, наряду с доказательствами, собранными федеральной полицией, легли в основу обвинения.
Он подтвердил, что Болсонару отредактировал проект указа, который предусматривал арест нескольких представителей власти, включая членов Конгресса и судей Верховного суда, и создание комиссии для организации новых выборов.
«Он [Болсонару] сократил документ, отменив аресты властей. В тюрьму посадили бы только вас», — сказал Мораесу подполковник Сид.
Он также рассказал, что его бывший начальник безуспешно пытался найти какое-то «мошенничество» в системе электронного голосования, надеясь «убедить вооруженные силы что-то предпринять».
Как только показания подсудимых будут готовы, у обвинения и защиты будет пять дней, чтобы запросить дополнительные расследования для сбора новых доказательств, которые докладчик Мораес может принять или отклонить. После этого последуют окончательные аргументы и, в конечном счете, судебный вердикт, который ожидается во второй половине года.