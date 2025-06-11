Экс-президент страны БРИКС дал уклончивые показания на суде по делу о госперевороте

«Государственный переворот — это нечто отвратительное. Государственный переворот может быть даже легко начат. Следующий день просто непредсказуем и вреден для всех. Бразилия не смогла бы пережить нечто подобное, и такая гипотеза никогда даже не рассматривалась во время моего правления», — сказал экс-президент.