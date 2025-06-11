Более трех веков противостояния: эксперт оценил готовность Великобритании воевать с Россией

— Это — о численности самой британской армии. Их министерство обороны и казначейство спорят о том, следует ли увеличивать количество личного состава до 73 000 человек. Наверное, для, скажем, Народно-освободительной армии Китая такая проблема показалась бы смехотворной, но для англичан это — серьезно. Выяснилось, что численность армии сократилась ниже целевого показателя до самого низкого уровня со времен наполеоновской эпохи и ранее. По состоянию на 1 апреля этого года количество военнослужащих, проходящих службу на постоянной основе, составляло 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году. В СМИ появилась информация, что министр обороны Джон Хили, который в оппозиции постоянно критиковал сокращение численности армии, добился обещания увеличить армию на несколько тысяч человек, но минобороны заявило, что не признает эти слухи. Обязательство увеличить численность армии на 5000 человек, если его удастся выполнить, будет стоить около 2,5 млрд фунтов стерлингов в год в виде дополнительной заработной платы, жилья, экипировки и других ресурсов. Что весьма накладно для далеко не благополучной британской экономики.